VIDEO | Bani cu lopata - Cum se strâng și unde ajung banii aruncați în celebra Fontana di Trevi

Pe măsură ce monedele vizitatorilor poartă dorințe de dragoste, sănătate sau o întoarcere în Orașul Etern, ele oferă un ajutor practic unor oameni pe care turiștii nu îi vor întâlni niciodată, notează publicația britanică The Independent.

Monedele se adună timp de câteva zile înainte de a fi scoase și duse la divizia din Roma a organizației caritabile catolice Caritas, care numără gălețile de mărunțiș și le folosește pentru a finanța o bancă de alimente, o cantină pentru săraci și proiecte de asistență socială.

În 2022, Caritas a colectat 1,4 milioane de euro (1,52 milioane de dolari) de la fântână și se așteaptă să fi strâns și mai mult în 2023. Roma este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, cu 21 de milioane de turiști.

Extragerea monedelor este un spectacol și implică muncitori de la compania regională de utilități ACEA care se țin în echilibru pe marginea vastei fântâni baroce, folosind mături lungi și furtunuri de aspirare.

Monedele sunt apoi predate la Caritas, unde sunt uscate cu uscătoare de păr și uscătoare de tacâmuri, apoi sortate și numărate.

Pe panourile din jurul fântânii se explică faptul că restul va merge în scopuri caritabile - un gând care îi bucură pe mulți dintre turiștii care pozează lângă acest punct de reper.

"Am vrut să îmi pun o dorință care îmi este dragă", a spus Yula Cole din Brazilia după ce a aruncat o monedă. "Dar știu, de asemenea, că această monedă nu va rămâne doar acolo, ci va ajuta oamenii nevoiași. Eu mi-am pus o dorință, dar sper că acești bani vor ajuta și dorințele altor oameni."

Zi și noapte, mulțimi de oameni se înghesuie în jurul fântânii și pozează pentru fotografii. Legenda spune că, dacă arunci o monedă cu mâna dreaptă peste umărul stâng în fântână, te vei întoarce la Roma. Oamenii adaugă cu nerăbdare dorințele lor personale.

"Arunc o monedă, deoarece se spune că dacă arunci o monedă te întorci la Roma și, de asemenea, pentru că vreau să îmi pun dorința de a găsi dragostea", a spus Carola din Chile.

Fântâna Trevi, finalizată în 1762, acoperă o latură a Palazzo Poli din centrul Romei, cu statuile sale de Tritoni care ghidează carul cu scoici al zeului Oceanus, ilustrând tema îmblânzirii apelor.

Este locul în care regizorul italian Federico Fellini a plasat una dintre cele mai faimoase scene din cinematografie în "La Dolce Vita", cu Anita Ekberg intrând în fântână după miezul nopții și făcându-i semn lui Marcello Mastroianni să i se alăture.

În prezent, este interzis să te scalzi în apele ei, iar turiștii riscă amenzi dacă o fac.

De două ori pe săptămână, până la patru muncitori colectează monedele, a declarat Francesco Prisco, manager la ACEA. Fântâna este golită pentru a fi curățată de două ori pe lună.

"Operațiunile de colectare și de curățare sunt efectuate cât mai repede posibil pentru a încerca să reducem timpul de oprire a fântânii", a spus el.

După ce monedele au fost măturate într-un șir lung de o mătură cu bătaie lungă, sunt aspirate de furtunuri și duse în biroul Caritas, unde angajatul Fabrizio Marchioni le întinde pe o masă imensă pentru a fi uscate.

Nu doar monedele sunt pescuite din fântână. Muncitorii au scos bijuterii, proteze dentare, medalii religioase, chiar și cordoane ombilicale.

Panourile de lângă fântână avertizează să nu se fure monedele.

De-a lungul deceniilor, monedele au fost vizate, uneori cu ajutorul unor magneți atașați de un stâlp.

În apropierea gării principale din Roma se află supermarketul Caritas, cunoscut sub numele de Emporium, care alocă alimente rezidenților nevoiași care le pot cumpăra cu jetoane de pe un card.

"Am fost fierar, dar apoi mi-am pierdut postul, iar artrita mea nu mă ajută în găsirea unui nou loc de muncă. Din fericire, există locuri precum acest Emporium", a declarat un bărbat care și-a dat doar numele de Domenico.

Un alt bărbat, Luigi, a explicat: "Am fost constructor și, de asemenea, proprietar al unei companii de sisteme de supraveghere video înainte de a-mi pierde locul de muncă. Locuri precum acest Emporium oferă un ajutor concret."

Înapoi la fântână, monedele se îngrămădesc.

"Mi s-a spus că, dacă arunc două monede, dorințele mele se vor împlini. Așa că de aceea am făcut-o", a spus turistul chinez Yuting.

Tourists throw over €1 million into Italy's Trevi Fountain each year. pic.twitter.com/GVAIfciJSg