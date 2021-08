VIDEO Bătaie și geamuri sparte cu Micutzu! Primele declarații ale artistului: 'A agresat-o pe logodnica mea și l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru'

Actorul Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă ”Micutzu”, a fost implicat într-un scandal în noaptea de 15 spre 16 august, aproape de miezul nopții, în fața unui magazin din București. Actorul susține că a fost agresat verbal de un bărbat, pe care nu-l cunoaște, fără niciun motiv, după care au fost agresați și logodnica sa și prietenul său.

„A agresat-o pe logodnica mea și l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru, şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii, dar după ce am fost agresat de omul respetiv. Nu, eu nu am fost lovit. (..) Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru România TV.