VIDEO/ 'Cadou' la doi ani de la începutul războiului: Unva dintre cele mai mari oțelării ale Rusiei este în flăcări

Rapoartele inițiale sugerează că incendiul de la uzina de oțel Novolipetsk ar fi putut fi declanșat de o dronă, a declarat guvernatorul regional Lipetsk, Igor Artamonov, prin intermediul canalului său oficial Telegram, abținându-se să atribuie incidentul Ucrainei.

Nu au fost victime, potrivit lui Artamonov.

Situată la aproximativ 400 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina, fabrica servește drept unitate de producție primară a NLMK. Specializată în produse plate din oțel, reprezintă 80% din producția de oțel a NLMK și contribuie cu 18% la producția totală de oțel din Rusia.

NLMK rămâne, de asemenea, un atu-cheie pentru Vladimir Lisin, un miliardar rus, al treilea cel mai bogat rus de pe lista Forbes în 2023.

