VIDEO - Ciolacu sugerează că foști miniștri ar putea fi cercetați pentru omor din culpă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la România TV, în contextul dosarului privind achiziția de vaccinuri, în care sunt cercetați fostul premier Florin Cîțu (aici) și foștii ministri Vlad Voiculescu (aici) și Ioana Mihăilă (aici), că în primul rând organele de anchetă ar fi trebuit să verifice de ce în România s-a înregistrat în pandemie cea mai ridicată rată a mortalității la nivel mondial.

„Nu am comentat niciodata o decizie a unui magistrat, nu am comentat niciodata o decizie a CCR. Daca dorim sa avem un stat de drept si sa respectam anumite reguli, in toate tarile democratice se respecta aceste reguli. Stiam cu totii ca am fost tinuti in casa si in acea perioada s-au intamplat cele mai mari grozavii din Romania. Nu as incepe cu furturile si cu incapacitatea guvernamentala, aduceti-va aminte ca oamenii n-au avut acces la sistemul public de sanatate. Parerea mea este ca a fost mult amatorism, multa prostie, au si furat. Exista un raport al Curtii de Conturii in ceea ce priveste mastile luate la preturi astronimice. Cred ca avem datoria sa aflam adevarul, care convine unora si nu convine altora, dar adevarul este unul singur”, a declarat Ciolacu.

„Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit sa plece de mult din spatiul public, chiar daca au furat, chiar daca nu au furat. Am avut o mortalitate pe primul loc in lume in pandemie, de acel lucru nu mai vorbeste nimeni, acolo ar fi trebuit in primul cercetat ce s-a intamplat. Exista si omor din culpa prin deciziile pe care le-ai luat. Cand vrei sa fii ministru, premier, trebuie sa-ti asumi si aceste lucruri. E ridicola atitudinea lor in acest moment, cu dosare politice”, a adăugat premierul.