Un convoi de camioane ar fi transportat vehicule blindate care se deplasează spre nordul Alepului prin autostrada internațională Alep, trecând prin Khan Shaykhun, relatează agenția Tasnim. Surse locale au identificat convoiul ca aparținând Brigăzii 105 a Gărzii Republicane, iar acesta include vehicule BMP-2 și 2S3 Akatsiya, potrivit Ruptly news. Relatările sugerează că întăririle erau destinate nordului Alepului.

De asemenea, un alt detaliu important de menționat: acțiunea demarează în paralel cu Forțele Aerospațiale Ruse, care au demarat raiduri aeriene asupra fortificațiilor subterane ale militanților Hayat Tahrir al-Sham în provincia Idlib.

Context tensionat în regiune

Desfășurarea vine ca răspuns la o creștere a atacurilor teroriste ale grupării teroriste Daesh (ISIS sau ISIL) în zonele controlate de FDS în ultimele zile, după cum a relatat presa locală.

Luni, o mină terestră a explodat vizând un vehicul militar în Deir ez-Zur, provocând moartea a cinci ofițeri. Acest incident a urmat eliberării de către FDS a 33 de deținuți acuzați de colaborare cu Daesh.

De la ce ar fi început totul?

Condițiile de securitate au fost deteriorate în ultima vreme în zonele controlate de FDS în provinciile nordice și nord-estice ale Siriei: vorbim despre Raqqah, Hasakah și Deir ez-Zur, totul pe fondul raidurilor și arestărilor continue ale civililor de către militanții sustinuti de SUA.

Localnicii au susținut că raidurile constante și campaniile de arestări ale FDS au generat o stare de frustrare și instabilitate, afectându-le grav afacerile și mijloacele de trai. Locuitorii i-au acuzat pe militanții susținuți de SUA că fură țiței și că nu cheltuiesc bani pentru sectoarele de servicii.

Consiliile locale afiliate la FDS au fost, de asemenea, acuzate de corupție financiară. Se spune că acestea deturnează fondurile furnizate de donatori, neglijează serviciile și nu răspund nevoilor de bază ale populației.

Troops & equipment of the 105th Brigade of the Syrian Republican Guard, on the way to the north of Aleppo pic.twitter.com/ARDrDRlqgN