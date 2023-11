VIDEO Șeful Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas: 'Liderii Hamas au fost primii care au fugit din Gaza în Sinai, ascunzându-se în ambulanțe'

”Liderii Hamas au fost primii care au fugit din Gaza în Sinai ascunzându-se în ambulanțe, lăsându-și poporul să fie uciși.”, a spus Abbas.

Mișcarea lui Abbas, Fatah, a fost alungată din Gaza în 2007 de către Hamas și ar putea prelua puterea în Fâșie.

Mahmoud Abbas şi-a amânat vizita pe care urma să o facă la Moscova în cursul lunii noiembrie, conform ministrul adjunct de externe al Rusiei, Mihail Bogdanov, relatează Times of Israel.

Rusia – care are relaţii de lucru cu Israelul, Autoritatea Palestiniană şi Hamas – a declarat de mai multe ori că o vizită a lui Abbas la Moscova este posibilă fără a preciza în prealabil o dată.

Ministrul adjunct de externe al Rusiei Mihail Bogdanov a declarat presei de stat că o călătorie a lui Abbas planificată pentru 15 noiembrie a fost amânată.

„A fost amânată la cererea părţii palestiniene”, spune el, citat de agenţiile de presă ruse.

Bogdanov spune că oficialii palestinieni au informat Moscova că „situaţia acum este dificilă” şi că Abbas „nu poate părăsi regiunea”.

Bogdanov a precizat că Rusia „menţine dialogul de lucru cu partea palestiniană în mod constant prin telefon”.

Rusia are relaţii bune atât cu Israelul, cât şi cu Hamas, pe care nu îl consideră o organizaţie teroristă, precizează Times of israel.

Head of Palestinian Authority, Mahmoud Abbas:



“Hamas leaders were the first to flee from Gaza to Sinai hiding in ambulances, leaving their people to be slaughtered”



Abbas’ Fatah movement were thrown out from Gaza in 2007 by Hamas. Will they take power? pic.twitter.com/5BNjBP5IDx