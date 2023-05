Video Elon Musk e în extaz - Concediat de la Fox News, Tucker Carlson și-a tras show pe Twitter

„Vom aduce şi alte lucruri, despre care vă vom povesti”, a spus el. „Dar pentru moment, suntem doar recunoscători că suntem aici".

Carlson a dorit să se întoarcă pe scena publică de la înlăturarea lui de către Fox, potrivit oamenilor din cercul său.

Nu se ştie cum a decis Carlson să-şi aducă conţinutul pe Twitter. Dar un videoclip pe care el l-a publicat pe platformă la sfârşitul lunii aprilie, la câteva zile după concedierea sa, a strâns peste 80 de milioane de vizualizări, conform numărului de vizualizări publice ale Twitter.

Proprietarul Twitter, Elon Musk, a postat pe Twitter, marţi seara, că nu a existat un acord cu Carlson şi a îndemnat oamenii din ambele părţi ale spectrului politic să se alăture site-ului.

„Pe această platformă, spre deosebire de strada cu sens unic a radiodifuziunii, oamenii sunt capabili să interacţioneze, să critice şi să respingă orice ar spune el sau oricine”, a spus Musk.

Carlson este gata să renunţe la banii pe care Fox îi datorează prin contract, potrivit unui apropiat, pentru a scăpa de o clauză de non-concurenţă care l-ar ţine departe de public până la sfârşitul anului 2024. Aceeaşi persoană a spus că acest contract nu ia în considerare proiectele digitale sau de streaming ca fiind interzise.

Nu a fost finalizată o reziliere de contract cu reţeaua, iar Carlson pare să continue conflictul cu Fox. Avocatul Carlson Bryan Freedman le-a trimis, marţi, o scrisoare directorilor Fox în care acuză compania de fraudă şi încălcarea contractului şi susţine că neconcurenţa este nulă de drept, a confirmat The Washington Post. Scrisoarea a fost publicată pentru prima dată de Axios.

Carlson nu a oferit detalii despre cum va funcţiona această emisiune sau când va apărea. Twitter şi Musk nu au răspuns unei solicitări.

Musk a încercat în mod agresiv să monetizeze site-ul, insistând mult pe un model de abonament şi taxând 8 dolari pentru conturile cu bifă albastră.

