VIDEO Florin Cîțu A REFUZAT să-și ceară scuze jurnalistelor pe care le-a jignit: Nu pot să stau să inventez lucruri. Tot spectacolul nu dă bine pentru români

Premierul Florin Cîțu e evitat, joi seara, la B1 TV, să-și ceară scuze jurnalistelor pe care le-a jignit, spunându-le că nu s-au civilizat după 30 de ani.

"Mie nu mi se pare normal să te fugărească presa. Eu am spus și am vorbit foarte calm, că voi da declarații la guvern. Trebuie să înțeleagă că voi da declarații când am ceva de spus.

Am fost transparent cu toată lumea, cu presa. Stau cu jurnaliștii de vorbă și după conferințe. Nu pot să stau să inventez lucruri. Asta e și vina politicienilor, care ăși dau cu părerea despre orice.

Tot acel spectacol nu dă bine pentru români, se putea accidenta ceva", a spus Florin Cîțu.