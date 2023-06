VIDEO - Forțele israeliene, raid într-o tabără de refugiați din Cisiordania: cel puțin cinci morți / Hamas a organizat proteste de stradă

Cel puțin cinci palestinieni au fost uciși, inclusiv un adolescent de 15 ani, după ce forțele israeliene, susținute de elicoptere, au vizat tabăra de refugiați din Jenin, în Cisiordania ocupată, relatează Al Jazeera.

Ministerul palestinian al Sănătății i-a identificat pe cei uciși ca fiind Khaled Asasa, 21 de ani, Qassam Abu Sariya, 29 de ani, Qais Jabarin, 21 de ani, și Ahmed Saqr, 15 ani. Acesta a adăugat că cel puțin alte cinci persoane se află în stare gravă după ce au fost rănite într-un schimb de focuri între forțele israeliene și grupuri armate.

Armata israeliană a declarat că raidul a fost efectuat pentru a aresta doi suspecți, iar soldații israelieni au intrat sub focuri de armă, ceea ce a dus la un "schimb masiv de focuri". În timp ce vehiculele militare israeliene ieșeau din tabără, se arată în comunicatul armatei, "un vehicul militar a fost lovit de un dispozitiv exploziv, avariind vehiculul", după care elicopterele militare au tras spre atacatorii înarmați pentru a-i ajuta pe soldați să iasă.

Hussein al-Shekh, un oficial palestinian de rang înalt, a acuzat Israelul că duce "un război feroce și deschis" împotriva poporului palestinian și a declarat că președintele Mahmoud Abbas va lua "decizii fără precedent" în cadrul unei viitoare reuniuni de urgență.

Cel puțin 45 de palestinieni au fost răniți. Armata israeliană a declarat că șapte membri ai poliției paramilitare de frontieră și ai armatei au suferit răni ușoare și moderate.

Proteste în Fâșia Gaza

Zeci de persoane din Fâșia Gaza au manifestat împotriva raidului din Jenin și și-au exprimat solidaritatea cu locuitorii din tabăra de refugiați.

Protestul a fost organizat de Hamas - grupul care guvernează enclava - și la el au participat membri ai biroului politic al Hamas.

Suhail al-Hindi, membru Hamas, a declarat, citat de agenția de știri Maan, că rezistența este "pregătită să răspundă ocupației și nu-i va permite acesteia să invadeze Jenin", adăugând că toate facțiunile din rezistență sunt "unite" în fața ocupației.

A Palestinian is shot by Israeli occupation forces during the raid of Jenin refugee camp in the West Bank.



The video shows medics and journalists attempting to stay safe from Israeli gunfire. pic.twitter.com/2qPQLnuWNC — MintPress News (@MintPressNews) June 19, 2023

For the first time in 20 years, an Israeli combat helicopter has attacked targets in the West Bank.



Israeli Air Force AH-64 Apache has been deployed to support ground forces who are conducting a major operation in Jenin. pic.twitter.com/aBNonZwRr0 — Clash Report (@clashreport) June 19, 2023

We don’t even have the slightest idea what a milestone achievement the Palestinian Resistance landed today in Jenin



The city was a graveyard yard to the armored vehicles of israeli forces



Their soldiers were stuck like rats, hunted like fishes in a barrel



Just take a look pic.twitter.com/H3FjBH3sGK — Hussein (@EyesOnSouth) June 19, 2023