Video+Foto - Încoronarea regelui Charles III: Palatul Buckingham a anunţat parcursul procesiunii - A fost dezvăluit şi un emoji special pentru eveniment

Regele Charles III şi soţia sa, regina Camilla, vor părăsi Palatul Buckingham şi vor merge pe bulevardul din Londra The Mall, înainte de a continua pe Parliament Street pentru a ajunge la Westminster Abbey, unde va avea loc ceremonia, informează News.ro.

Un parcurs de aproximativ doi kilometri, puţin mai scurt decât cel de 2,5 kilometri pe care regina Elizabeth II i-a străbătut în timpul încoronării sale din 1953.

O surpriză o reprezintă faptul că nu va fi folosită Gold State Coach decât la întoarcere, trăsura de aur veche de 260 de ani care transportă suverani britanici în timpul evenimentelor majore. La venire, Charles şi Camilla au preferat să folosească Diamond Jubilee State Coach, care este mai modernă şi mai confortabilă, având aer condiţionat.

După încoronare, va fi „o procesiune mai scurtă”, explică într-un videoclip postat de familia regală pe Twitter Edward Fitzalan-Howard, conte-mareşal, Duce de Norfolk şi organizator al evenimentului.

Revenirea, după încoronare, va fi „un cortegiu imens”, promite el. Charles III şi soţia sa vor urma acelaşi traseu ca şi la venire.

Sunt planificate trei zile de festivităţi, de sâmbătă, 6 mai, pentru încoronarea lui Charles III. După ceremonia de sâmbătă, britanicii sunt invitaţi să se adune duminică la tradiţionalele picnicuri stradale. Luni este sărbătoare legală, Palatul invitând locuitorii să practice activităţi asociative.

„Un nou emoji pentru a marca încoronarea a fost dezvăluit, bazat pe coroana Sfântului Eduard. Va apărea pe Twitter” atunci când sunt folosite anumite cuvinte cheie, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat, duminică.

Coroana Sfântului Eduard este una dintre bijuteriile coroanei britanice şi este în prezent rezervată exclusiv pentru încoronarea monarhilor.

Nu este prima dată când sunt create emoji-uri pentru sărbătorile regale. În iunie anul trecut, pentru Jubileul de Platină al reginei Elizabeth II, pe Twitter a apărut un emoji în formă de corgi - rasa de câine preferată a suveranei.

