VIDEO/ Incendiu uriaș în stațiunea preferată de Putin - Un rezervor de combustibil ar fi explodat lângă aeroport

Potrivit presei ruse controlate de stat RIA Novosti, un rezervor cu motorină a explodat, creând un incendiu de 96 de metri pătrați. Se presupune că aeroportul nu a oprit operațiunile și zborurile rămân în curs.

Videoclipurile de la fața locului arată flăcări și fum care se ridică pe cerul dimineții devreme.

Momentan nu este clar ce a cauzat explozia și nu au fost raportate victime.

În aprilie 2022, un alt incendiu a izbucnit pe aeroportul din Soci, după ce un depozit a explodat. Se credea că nu are legătură cu războiul din Ucraina.

