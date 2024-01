Video incredibil: Erdogan a umplut străzile din Istanul cu manifestanți împotriva Israelului

Potrivit agenţiei oficiale Anadolu, citată de posturile de televiziune, "sute de mii" de manifestanţi au răspuns în această primă zi a anului la apelul unei platforme de peste 300 de organizaţii şi asociaţii de a se aduna sub sloganul "Alături de martirii noştri, sprijin pentru Palestina, blestem pentru Israel".

La sfârşitul lunii decembrie, armata turcă a pierdut 12 soldaţi în două atacuri separate atribuite Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) în nordul Irakului. De la începutul conflictului dintre Israel şi Hamas, şeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, un susţinător tradiţional al cauzei palestiniene, şi-a intensificat invectivele împotriva Israelului, denunţând sprijinul Statelor Unite pentru guvernul israelian.

Mulţimea compactă, purtând steaguri turceşti şi palestiniene, a început să se îndrepte încă înainte de răsărit spre podul Galata, care traversează Bosforul, şi s-a revărsat de asemenea de-a lungul părţii europene a Istanbulului, scandând "Moarte Israelului", "Afară din Palestina" şi "Dumnezeu este mare", notează AFP.

