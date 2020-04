VIDEO Ion Cristoiu: E neliniștitoare credința că Diaspora a adus virusul. Poate fi semnalul unei operațiuni

Ion Cristoiu spune că este îngrijorător sondajul Avangarde, ce arată că românii consideră Diaspora vinovată pentru existența virusului COVID-19 în România. Jurnalistul a menționat, în emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că acestea pot fi semnalele unei operațiuni de fisurare a națiunii, conform Mediafax.

Sondajul Avangarde arată că 48% dintre cei intervievați cred că decizia de a-i lăsa pe toți românii care au dorit să revină în țară a fost una greșită. 86% sunt de părere că cei care au revenit din afara granițelor au transmis virusul cetățenilor în țară.

Redăm ideile principale:

Citește și: VIDEO Un polițist s-a DEZLĂNȚUIT în timpul unui control, după ce un șofer i-a spus că e plătit din banii lui

Ion Cristoiu: O spun cu toată responsabilitatea, este cea mai neliniștitoare concluzie această credință a românilor că cei din Diaspora au adus virusul. Sigur, într-o mai mică măsură, dar și el îngrijorător, e și procentajul legat de responsabilitatea autorităților

- Pune la îndoială unitatea României. Începând cu 10 august 2018, se lucrează la o rupere a românilor în două: cei din străinătate și cei din interior. 10 august cu acele incidente și insistența lui Klaus Iohannis că Diaspora este superioară celor din țară, că dacă nu venea ea să ne spună ce să alegem... 10 august a creat această falie. Însăși împărțirea inexplicabilă în două a românilor, considerarea celor din străinătate diferiți față de cei de aici, poate să fie semnalul unei operațiuni de fisurare adâncă a națiunii.

- Noi am greșit din start folosind termenul Diaspora. Nu, ei sunt plecați la lucru. Nu mă refer la cei plecați de 10-15 ani, care au familii acolo și unii uită limba română, mă refer la cei plecați la lucru, sezonieri, pentru 1, 2,3 ani. Ei sunt români, statul era obligat să îi trateze ca niște români. În loc de București- Fălticeni, ei merg București- Roma, în UE nu mai sunt diferențe între locuri de muncă Paris și Vaslui. Omul se duce, se angajează, mi se pare normal să stea un an la Milano, unul la Fălticeni, un an în Cehia. Nu e nicio problemă, e spațiul comun și în general asta e lumea modernă.

Citește și: Viorica Dăncilă, rugăminte către Klaus Iohannis și Ludovic Orban: Spuneți un cuvânt de apreciere pentru doamnele și domnișoarele care în aceste zile salvează România

- A venit criza și ea adâncește această fisură. Repet, faptul că un procentaj mare de români consideră că cei care au adus virusul sunt românii din străinătate creează țapul ispășitor. Diaspora nu se va lăsa, se va supăra și va porni măcar un război propagandistic.

- Principalul responsabil este guvernul deoarece autortățile trebuiau să creeze imaginea publică a unor români care vin controlat, trebuiau luate măsuri în așa fel încât românii de aici să nu aibă suspiciunea că cei din afară bântuie prin țară, nu sunt verificați. Trebuiau testați și cei găsiți infectați trebuiau carantinați.

- Această falie se va adânci. Sper să nu ajungem la un război româno-român, cum pare să se contureze din această Operațiune, care nu e a noastră, și criza economică va mări această prăpastie pentru că românii de aici spun <

Sondajul Avangarde, realizat în 28-29 martie, mai arată că 92% cred că România va intra în criză economică.

Redăm ideile principale:

Ion Cristoiu: Criza economică nu poate fi ascunsă, ea va fi o criză devastatoare și foarte important în România va afecta marea majoritate a populației. Nu firmele mari, ca în Occident, pentru că acolo firmele mari vor găsi forță din profitul câștigat.

Citește și: Anunț uriaș! Gigi Becali se implică în lupta contra coronavirusului

- În cazul nostru este vorba despre firme mici, din domeniul serviciilor, firme care au avut un număr mic de salariați. Este clar că ei nu își vor mai găsi loc de muncă.

- Criza este periculoasă, populația simte, pentru că sunt mult mai greu de calculat consecințele. Nu știm, din punct de vedere economic, ce se întâmplă cu românii întorși, dacă mai pleacă. Sondajul ar trebui să îi neliniștească mai ales pe cei de la putere pentru că nu prea văd cum vor administra criza economică.