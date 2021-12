VIDEO Joe Biden, mesaj HALUCINANT pentru nevaccinați: 'Vă așteaptă o iarnă de boală gravă și moarte'

Preşedintele american Joe Biden avertizează că varianta omicron a noului coronavirus este ”aici”, ”începe să circule mult mai rapid în Statele Unite” şi îi îndeamnă pe americani să se vaccineze, iar pe americanii vaccinaţi îi îndeamnă să se vaccineze cu un ”booster”, relatează AFP.

”Singura protecţie adevărată este să vă vaccinaţi”, a subliniat preşedintele american, preconizându-le ”o iarnă de boală gravă şi de moarte” nevaccinaţilor, conform news.ro.

Biden a chemat jurnalişti la finalul unei reuniuni consacrate pandemiei covid-19, pentru a ”le transmite în mod direct mesajul americanilor”, a declarat el.

Este ”de cea mai mare importanţă” vaccinarea cu o doză ”booster” a persoanelor vaccnate şi ”vaccinarea cu prima doză” a celorlalţi, a subliniat şeful statului american.

O purtătoare de cuvnt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a sugerat anterior că administraţia nu intenţionează, cu toate acestea, să impună măsuri restrictive deosebite şi că intenţionează să se concentree, mai degrabă, asupra vaccinării.

”Instrumentele pe care le avem funcţionează”, a dat ea asigurări.

”Vom continua să acţionăm pentru ca americanii să se vaccineze şi să-şi facă «booster»-ul”, a adăugat ea.

Statele Unite - cea mai îndoliată ţară din lume de pandemie - înregistrează în prezent, în medie, 1.150 de morţi pe zi dn cauza covid-19, potrivit unor date de la Centrele de prevenţie şi luptă împotriva bolilor (CDC).

Biden warned that unvaccinated Americans face “a winter of severe illness and death” amid a surge of Covid cases and the spread of omicron https://t.co/94MfFCDnzc pic.twitter.com/DgQsiY7CmS