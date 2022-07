VIDEO - Joe Biden, prima reacție după ce s-a vindecat de COVID-19

Preşedintele Joe Biden a ieşit, miercuri, din izolarea de cinci zile după ce a fost testat negativ pentru Covid. ”Covid-ul nu a dispărut”, le-a transmis Biden cetăţenilor americani şi a subliniat că bolile grave pot fi evitate cu ajutorul vaccinurilor, rapelurilor şi tratamentelor, relatează The Associated Press, potrivit news.ro.

Liderul SUA a precizat că a avut ”simptome uşpare, recuperarea sa a fost rapidă şi se simte grozav”, potrivit CNN.

”Nu trebuie să fii preşedinte pentru a obţine aceste instrumente”, a spus el.

”Simptomele mele au fost uşoare, recuperarea mea a fost rapidă şi mă simt grozav”, a spus Biden, potrivit CNN.

”Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, iar acum trebuie să mă întorc la Biroul Oval”, a spus Biden la sfârşitul discursului din Grădina cu Trandafiri.

Biden a fost testat negativ pentru Covid marţi seara şi miercuri dimineaţă.

Liderul american a postat pe Twitter o fotografie a unui test rapid COVID-19 care arăta un rezultat negativ.

”Mulţumesc domnului doctor pentru îngrijirea bună şi tuturor pentru sprijinul dumneavoastră”, a spus preşedintele pe Twitter.

Joe Biden, în vârstă de 79 de ani, a fost testat pozitiv pe 21 iulie. El continuat să lucreze în timpul izolării, ţinând întâlniri virtual şi adresându-se grupurilor prin mesaje înregistrate.

”Având în vedere aceşti factori liniştitori, preşedintele va întrerupe măsurile stricte de izolare”, a scris medicul.

Biden va purta o mască sanitară ”potrivită” timp de 10 zile oricând se află în preajma altor persoane, a spus O’Connor.

