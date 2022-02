VIDEO | Judecătorii spun lucruri trăznite: Andrea Chiș, membră CSM, propune 'un an sabatic plătit' pentru magistrați

Judecătoarea Andrea Chiș, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, crede că a găsit soluția pentru combaterea valului de pensionări din rândul magistraților. Pentru ca judecătorii și procurorii să nu mai fie tentați să părăsească sistemul imediat ce capătă vocație de pensionare (după 25 de ani de activitate), Chiș crede că aceștia trebuie să nu mai fie „speriați” de răspunderea disciplinară, trebuie lăsați să participe la competiții sportive și să beneficieze de un concediu plătit de un an, pentru a se lămuri dacă vor cu adevărat să se pensioneze.

„Nu cred că se pleacă din sistem pentru că cineva se teme că îți pierde pensia din perspectivă legislativă. Sunt lucruri pe care le putem facem. Oare ce putem face pentru ei? Eu cred că nu facem destul. Ei au niște incertitudini în ce privește Consiliul, în ce privește Inspecția Judiciară. Ei se tem să nu-și piardă pensia din alte rațiuni: de răspundere disciplinară, de exemplu. Vorbim despre judecători care muncesc foarte mult, au foarte puțin timp liber, dar noi am dispus și de timpul loc liber. Noi am limitat foarte mult viața lor personală. Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus că de ani de zile practică sport și vor să participe la diverse competiții sportive. Noi am dat o hotărâre prin care nu le mai permitem să participe la competiții sportive”, a afirmat judecătoarea Chiș, în ședința de joi a Secției pentru judecători a CSM.

Președintele interimar al CSM, judecătorul Bogdan Mateescu, i-a atras atenția că nimeni nu interzice magistraților să facă sport. „Nu le-am interzis să participe. Am stabilit că este interzis să participe doar dacă sunt premii materiale. A anunța că nu au colegii voie să facă sport este factual eronat”, a precizat Mateescu.

Andrea Chiș a continuat sesiunea de victimizare, propunând o soluție nemaiîntâlnită: magistrații să aibă parte de un „an sabatic”, adică un concediu de un an în care să fie în continuare plătiți din bani publici. Chiș a continuat referirile la Inspecția Judiciară, promovând practic ideea de impunitate a magistraților, într-o perioadă în care tot mai multe voci vorbesc despre o răspundere mai strictă (inclusiv patrimonială) a judecătorilor și procurorilor care comit abuzuri și greșeli grave.

„[Magistrații] au foarte puține bucurii, și și din acelea le-am îngrădit. Nu mai vorbesc, repet, de această Sabie a lui Damocles care este răspunderea disciplinară care poate să ducă fie la reducerea salariului dacă sunt retrogradați, implicit a pensiei, fie chiar la excludere și se tem de asta. Nu avem suficientă predictibilitate nici din partea Inspecției, nici din partea noastră. Cred că trebuie să vedem ce putem face noi. Hai să vedem nu doar ce se întâmplă în jurul nostru, ci și ce răspundere avem noi în plecarea colegilor noștri. Chiar am propus o soluție legislativă, ca să vedem dacă vor cu adevărat să rămână în pensie. Poate ar fi mai pragmatic, din perspectiva sistemului, să se acorde un an sabatic plătit. Poate nu pleacă colegii cu experiență dacă văd cum e un an de zile în afara profesiei”, a mai afirmat Andrea Chiș.