Video | Jurnalist japonez a fost rănit în urma atacurilor rusești asupra Kievului, în ultima zi din an

Un jurnalist al publicaţiei japoneze "The Asahi", Wataru Sekita, care îşi desfăşoară activitatea la Kiev, a anunţat, sâmbătă, că a fost rănit.

Acesta i-a scris colegului său de la Agenția Kyodo că este în siguranță, iar rana este ușoară. O înregistrare video cu jurnalistul într-o ambulanță a fost publicată pe Twitter.

Mass-media ucraineană a anunţat, anterior, explozii din capitala Ucrainei. Potrivit publicației "Strana", o explozie s-a produs în hotelul "Alfavito" din Kiev.

????Video of hospitalization of Japanese journalist Wataru Sekita in Kyiv after missile attack. Wishing him fast recovery! #russiaisateroriststate pic.twitter.com/owTaPxiYEI