VIDEO Laura Codruta Kovesi a povestit cum a decis să devină procuror: 'Am simți că nu acesta este drumul meu'

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi a explicat cum a decis să devină procuror.

"A fost influența tatălui. Mi se părea că face un lucru important. La școală profesorii mereu mă întrebau dacă sunt sora lui Sergiu, mă ajuta mereu la matematică și fizică, dar am simți că nu acesta este drumul meu. Apoi, a venit Revoluția și am decis să dau la Drept. Tatăl meu a încercat să mă influențeze să devin notar. Am fost în practică și am simțit ce era și ce nu de mine. În anul 3 am decis să devin procuror", a povestit Kovesi.

Fosta șefă a DNA s-a înscris în cursa pentru șefia Parchetului European, iar în audierile din Comisiile LIBE și CONT. Kovesi va fi citată în 7 martie pentru a fi audiată în dosarul deschis de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție după ce omul de afaceri Sebastian Ghiță a reclamat că fosta șefă a DNA i-ar fi cerut bani pentru repatrierea lui Nicolae Popa, fost șef al FNI.