VIDEO Ludovic Orban îl SFIDEAZĂ pe Marcel Ciolacu, cel care i-a cerut demisia, dacă CCR dă un verdict de neconstituționalitate: He, he!De ce să îmi dau demisia?

Premierul Ludovic Orban a declarat că nu are motive să demisioneze din funcţie, dacă Curtea Constituţională a României va constata un conflict de natură constituţională pentru asumarea răspunderii pe Legea bugetului de către Guvern, şi susţine că Executivul repară ”toate prostiile care au fost făcute în trei ani de guvernare”.

Întrebat dacă va demisiona, aşa cum a cerut Marcel Ciolacu, în cazul în care Curtea Constituţională a României va constata un conflict de natură constituţională pentru asumarea răspunderii Legii bugetului de către Guvern, premierul Ludovic Orban a declarat că a respectat obiectivul PNL, acela de a adopta bugetul până la 31 decembrie 2019.

”He, he! De ce să îmi dau demisia? Că reparăm toate prostiile care au fost făcute în trei ani de guvernare, care au dus la un deficit de peste 4 la sută pe anul 2019 care a generat nişte cheltuieli care multe dintre ele sunt sifonări ale banului public. Nu există aşa ceva. Am luat decizia să îmi angajez răspunderea pentru că obiectivul nostru care a fost stabilit încă de la momentul învestirii Guvernului a fost acela de adoptare a legii bugetului de stat până la 31 decembrie. Ori ne-am atins acest obiectiv, invocarea unui conflict juridic de natură constituţională este după părerea mea un tertip în care PSD speră în continuare ca decizia de la nivelul Curţii Constituţionale să nu se ia pe o fundamentare constituţională”, a declarat Orban, la Digi 24.

Premierul mai spune că niciunde în Constituţie nu scrie că Guvernul nu îşi poate angaja răspunderea pe Legea bugetului.

”Să îmi arate unde scrie în Constituţie că e intrezis ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe Legea bugetului. Nu există nicio prevedere. Sigur, scrie că bugetul poate fielaborat doar de către Guvern. Deci, ca atare, dacă poate fi elaborat doar de Guvern, cu atât mai mult cu cât noi nu am ales o variantă de ordonanţă de urgenţă, noi ne-am angajat răspunderea în faţa Parlamentului, am avut zeci de amendamente pe care le-am primit şi am acceptat foarte multe amendamente la Legea bugetului de stat în cursul procedurii de angajare a răspundererii”, a mai spus Orban.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune că în următoarea sesiunea parlamentară PSD va depune o moţiune de cenzură. El a mai afirmat că, în cazul în care Curtea Constituţională a României le va da dreptate în privinţa asumării răspunderii cu privire la bugetul de stat, Executivul şi premierul trebuie să demisioneze.

