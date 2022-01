VIDEO Marcel Ciolacu bate cu pumnul în masă și avertizează: 'Se va ajunge la o reglementare a prețului'

Marcel Ciolacu le transmite companiilor producătoare de energie că, dacă nu se va ajunge la un acord pentru un preț la energia electrică, se vor plafona prețurile printr-o intervenție a statului. Ciolacu i-a solicitat lui Klaus Iohannis, din nou, să convoace o ședință a CSAT și a transmis Romgaz că trebuie să majoreze producția de gaz, după ce a scăzut-o masiv în 2021.

”S-a ajuns la această criză din cauza unor facturi emise greșit timp de două luni, peste 2,2 milioane pe fiecare lună. De aceea s-a ajuns la acest haos, oamenii și-au făcut calcule că nu pot să achite aceste facturi. Trebuie văzut dacă a fost intenționat sau neintenționat.

Dacă nu se va ajunge la un acord atât cu companiile private, cât și cu cele de stat, se va ajunge la o reglementare a prețului. Nu putem să sacrificăm toată industria românească și toți consumatorii.

Nu suntem într-o perioadă în care trebuie să găsim neapărat vinovați. Este o incapacitate a statului de a se pregăti pentru o criză energetică. Este un ajutor bugetar suportabil. Cei responsabili vor trebui să răspundă.

Romgazul, de urgență, trebuie să își majoreze capacitatea de producție. Suntem într-o situație de criză. Trebuie să venim cu un program coerent pentru perioada următoare. Ca la români, iar ne-a prins iarna nepregătiți. Lucrul acesta nu mai este acceptabil într-o astfel de coaliție.

Eu am făcut un apel către președintele României de a face o ședință CSAT. Acolo trebuie să se discute. România are suficient gaz pentru consumul propriu. România poate să devină independentă energetică în 3 ani. Avem un fond de modernizare la care au acces doar 10 state, România nu a făcut, de 2 ani, acest lucru. Am văzut că și-a notat premierul aceste lucruri și sunt convins că, în perioada următoare, se vor vedea aceste lucruri.”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.