Video | Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, recunoaște 'fățiș' că nu s-a operat de cancer în România: Eram prieten cu toți

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, a vorbit, joi seară, la România TV, despre perioada în care a avut cancer și a dezvăluit că și părinții săi au trecut ptintr-o situație asemănătoare.

"O să-mi iau concediu de odihnă. O să mă dedic acestor cetățeni. Îmi asum că voi fi vânat, atacat. Sunt ferm convins că nu am încălcat legea.

Eu am un copil de 5 ani. Modelul meu în viață a fost tata. Tot timpul meu liber îl dedfic copilului.

Porbabil și domnul Băsescu, când mi-a spus să nu candidez, s-a gândit să fiu un tată dedicat copilului.

Nu am văzut pe Tiktok clipurile cu finul lui Băsescu care vrea să preia Capitală. Probabil e un demers simpatic.

Nu sunt nașul Elenei Udrea, am botezat un copil. Nu am refuzat niciodată să botez un copil. Am 22 de copii botezați. Toți provin din sarcinile urmărite de soția mea, care e medic obstretician.

'Nu am ascuns niciodată faptul că am avut cancer'

Nu am ascuns niciodată faptul că am avut cancer. A fost un cancer de amigdală. Întâmplător am descoperit când mi-am făcut nodul la cravată. Am avut o reală mâhnire că nu m-am operat în țară. O recunosc fățiș că am fost la Viena. Eram prieten cu toți cei care m-au operat. Mi-am operat mama, nu este un sentiment facil.

În 2009 m am operat, s-au schimbat multe de atunci. La spitalul Universitar nu exista secție de oncologie. Acum există și se fac 100.000 de proceduri.

Și părinții mei au pățit ceva similar acum patru ani și i-am tratat aici", a spus Cătălin Cîrstoiu.