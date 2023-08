VIDEO | Momente șocante: Un star din tenis s-a prăbușit pe teren chiar în timpul meciului disputat la Washington

Scenele șocante au avut loc la doar câteva săptămâni după ce jucătorul chinez a suferit un incident similar în timpul meciului de debut de la Wimbledon împotriva lui Frances Tiafoe, la începutul acestei luni, conform DailyMail.

Wu, în vârstă de 23 de ani, îl îconducea luni pe Yosuke Watanuk cu 4-1 în turul 64 la turneul de la Washington DC, dar a fost nevoit să se retragă din meci.

Imaginile transmise de Tennis TV au arătat cum tânărul star se prăbușește în timp ce se apropia de scaunul său.

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.



Get well soon, Yibing ????#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk