VIDEO – Momentul în care tancul preferat de Putin a fost zdrobit de două blindate ucrainene

Imaginile arată o luptă între tancul rusesc și două vehicule blindate Bradley, luptă care se crede că a avut loc la Stepove, Avdiivka, însă au fost publicate abia săptămâna trecută de presa ucraineană.

Tancul T-90M trage primul asupra blindatelor ucrainene, dar ratează ținta. Cele două vehicule blindate Bradley deschid apoi focul asupra tancului rusesc și îl avariază: turela acestuia începe să se învârtă haotic, iar în cele din urmă tancul se oprește într-un copac. Noile imagini, publicate recent, arată tancul rusesc sub un tir continuu al unui tun cu tragere rapidă de 25 mm din dotarea Bradley. Tancul T-90M dispune de un tun antitanc de 125 mm mult mai puternic, dar și cu o cadență de tragere mai mică (circa 7-8 proiectile pot fi trase pe minut). Comparativ tunul de pe Bradley are o cadență de 200 de proiectile pe minut.

În timp ce un blindat Bradley (considerat vehicul de luptă care transportă infanteria) trage, celălalt blindat manevrează în jurul tancului T-90M și deschide focul din direcția opusă când primul Bradley oprește tragerea. Blindatele Bradley sunt operate de militarii Brigăzii 47 Mecanizate a armatei ucrainene. SUA au furnizat Ucrainei în jur de 186 de astfel de vehicule blindate într-o versiune fabricată la finele anilor 1980. Ucrainenii au pierdut peste 60 de Bradley-uri până în prezent (distruse, avariate ori capturate). De asemenea, rușii au pierdut și ei aproape 60 de tancuri T-90M.

T-90M are o mobilitate mai bună, o putere de foc mai mare şi o protecţie mai eficientă decât predecesorul său. Potrivit generalului rus de armată Oleg Leonidovici Saliukov, aşa-numitul blindaj reactiv este capabil să reziste la rachetele ghidate antitanc, inclusiv la Javelin, pe care SUA le-au furnizat în număr mare armatei ucrainene.

Încă de la începutul războiului, fabricile ruseşti au lucrat la turaţie maximă pentru a-şi dota armata cu tancuri T-90 pe frontul ucrainean. Dacă la începutul războiului, unităţile blindate ruseşti angajate în Ucraina erau compuse în principal din veteranele tancuri T-62, T-64, T-72 sau T-80 din epoca sovietică, T-90, a cărui primă versiune a fost puse în funcţiune în 1992, este din ce în ce mai prezent pe câmpul de luptă.

Dar aceste tancuri nu sunt invincibile: din cele peste 1.500 de tancuri ruseşti distruse, avariate, abandonate sau capturate, înregistrate de site-ul Oryx de la începutul războiului, cel puţin 34 sunt T-90, inclusiv şapte T-90M.

