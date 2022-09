Video| 'Păpușa de fier' a lui Putin s-a distanțat de propaganda impusă de Kremlin și a devoalat slăbiciunile Rusiei: Oamenii așteaptă adevărul de la noi

Prezentatoarea de televiziune Olga Skabeeva, considerată „păpușa de fier” a lui Vladimir Putin, a decis să spună rușilor adevărul despre războiul din Ucraina, provocând un moment de consternare vizibilă în emisiunea sa de la Rossiya-1.

Momentul a avut loc în contextul discuțiilor despre înfrângerea catastrofală suferit de forțele rusești în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei,în cursul acestei luni, unul dintre invitații în platou - profesorul universitar Maxim Kazanin -, comentând despre ultima reunire a liderilor militari ai NATO ce a avut loc la Tallinn că „toți acești oameni nu au fost niciodată pe câmpul de bătălie în timpul întregii lor cariere militare”, relatează HotNews.ro.

„Iertați-mă, dar oamenii vă ascultă chiar acum. Ce ar trebui să creadă?”, a intervenit Skabaeva, vorbind apoi într-o notă ironică despre liniile propagandistice ale Kremlinului: „că ucrainenii nu au independență, că americanii le-au direcționat contraofensiva, că americanii înșiși sunt vai de capul lor”.

Kazanin, care este prezentat de Rossiya-1 drept un „profesor de științe militare”, încearcă să răspundă timid că teritorii recapturate de ucraineni nu reprezintă o străpungere majoră a frontului fiindcă „nu a produs cu adevărat niciun fel de rezultate” și că „tehnologia europeană și americană nu i-a ajutat în realitate deloc”.

Skabaeva îl contrazice: „niciun fel de rezultate bune dar 3.800 de kilometri pătrați (suprafața este de fapt mai mare - n.r.) pe care Rusia le controla nu mai sunt sub controlul Federației Ruse, chiar dacă dumneavoastră spuneți că americanii sunt necalificați”.

„Acest lucru este trist”, a afirmat sarcastic Olga Skabaeva.

„Păpușa de fier” a lui Putin cere „adevărul” privind eșecul înregistrat de armata rusă în Harkov

Kazanin pare consternat de replicile tăioase primite din partea prezentatoarei TV, începând să se uite prin foi pentru a vedea cum să răspundă: „Cea mai mare parte a acelui teritoriu a fost într-o zonă gri”, încearcă el.

Skabaeva îl întrerupe din nou: „În ultimul timp am decis că trebuie să învătăm să ne recunoaștem greșelile, dacă au fost făcute. Trebuie să tragem concluziile adecvate, dacă este posibil. Greșelile ar trebui imediat corectate în loc să continuăm să pretindem "ha, ce ne pasă nouă de acei ucraineni, ha, nu aveam nevoie de Izium, Balakleia nu ne interesează, nici Kupiansk"”.

Prezentatoarea TV afirmă că este clar că s-a făcut o greșeală care trebuie corectată. Kazanin în schimb pare tot mai neliniștit și nedumerit, uitându-se în jur la ceilalți invitați pentru a înțelege ce se întâmplă.

„Trebuie să tragem concluzii și să nu ne mințim singuri niciodată. Amăgirea de sine nu duce nicăieri”, insistă Olga Skabaeva.

„Nu a fost o minciună, a fost o greșeală de calcul. Forțele inamice au profitat de acest calcul greșit”, răspunde profesorul de științe militare.

Skabaeva însă vine cu încă o replică tăioasă: „Oamenii se uită la noi, ar trebui să îi respectăm. Ei așteaptă adevărul din partea noastră. Armele americane sunt numai bune. Blocul NATO este puternic, întreaga lume occidentală s-a aliat împotriva noastră, există o mulțime de specialiști [de partea ucrainenilor], ei au reușit în regiunea Harkov”.

„Haideți să nu pretindem că armele lor sunt așa și-așa. Trebuie să mergem înainte, mizele sunt foarte ridicate. Oamenii au nevoie de adevăr. Haideți să nu pontificăm că HIMARS-urile americane nu sunt o amenințare, ele sunt! Și lovesc zonele în eliberarea cărora am depus numeroase eforturi”, concluzionează Skabaeva, urmată de un moment de tăcere din partea invitaților, mai arată sursa citată.

Russian state TV propagandists suddenly realized that downplaying the strength of the Ukrainian military and the effectiveness of US weapons only makes them look ridiculous, having recently lost occupied territories to an allegedly weaker enemy. Host slays an unsuspecting pundit: pic.twitter.com/dZdqxcQNt2