VIDEO LIVE - Peste 100.000 de manifestanți se îndreaptă spre reședința lui Aleksandr Lukaşenko

Cel puţin 100.000 de manifestanţi antiguvern s-au strâns în centrul oraşului Minsk, duminică, iar poliţia a arestat aproximativ 250 de persoane, relatează Reuters şi AFP. Coloana de protestatari are câţiva kilometri lungime şi se îndreaptă către Palatul Independenţei, reşedinţa preşedintelui Aleksandr Lukaşenko.

Cele aproximativ 250 de persoane au fost arestate pentru că au folosit steaguri şi alte simboluri ale opoziţiei. Liderul belarus Aleksandr Lukaşenko este contestat prin proteste masive desfăşurate în fiecare săptămână de la alegerile prezidenţiale de 9 august. Opozanţii spun că la alegerile declarate câştigate clar de Lukaşenko a existat o fraudă masivă. Preşedintele Belarusului neagă acuzaţiile de fraudă electorală.

