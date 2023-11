VIDEO | Piedone a mers în inspecție pe șantierele din Sectorul 5

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a mers în inspecție pe șantierele din sectorul pe care îl păstorește și a stat de vorbă cu muncitorii, conform unei postări a edilului pe pagina sa de Facebook.

”Vremea ține cu noi, așa că tragem tare pe șantiere!

Astăzi m-am cocoțat pe schele, am discutat cu locatarii direct la ferestre, am ținut câteva audiențe la marginea parcului Sebastian, iar în pauza de masă am gustat din pachețelele meșterilor

În zona Cobadin - Făt Frumos - Ileana Cosânzeana anvelopăm blocuri, asfaltăm străzi, amenajăm parcări, trotuare și pregătim spațiile destinate strict... naturii vii!

Îmi doresc ca în partea aceasta de sector să nu ne găsească Moș Crăciun cu mistria în mână, așa că verific permanent stadiul lucrărilor și pun mare preț pe... sfaturile și părerile cetățenilor!

Momentan... stăm bine!

Muncim cum știm, continuăm să facem imposibilul... posibil!

Cu respect și cu mulțumire, primarul Piedone”, a postat primarul Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook.