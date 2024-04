VIDEO Preot îndrăgit înjunghiat în gât și cap, în fața altarului în plin Post Mare: atac dur lansat de un necunoscut

Totul a avut loc în Sydney, iar momentul a fost filmat, relatează Daily Mail.

Episcopul Marie Emmanuel predica la Biserica Bunului Păstor din Wakeley, când atacatorul a venit aproape de episcop și l-a înjunghiat de mai multe ori. Imaginile incidentului au fost transmise în direct pe YouTube.

Poliția a spus că episcopul a suferit „răni care nu pun viața în pericol”. Atacatorul a fost reținut. Momentan nu se știe exact de ce a comis bărbatul acest atac.

După cum se vede pe filmare, cei care participau la slujbă au sărit repede în apărarea preotului.

Este al doilea atac cu cuţitul în Sydney după cel din suburbia Bondi, unde au fost ucişi sâmbătă şase oameni.

Patru persoane beneficiază de îngrijiri medicale pentru "răni care nu le pun în pericol viaţa", au anunţat luni serviciile de ambulanţă din Sydney, relatează Agerpres. Potrivit salvatorilor, cele patru persoane care beneficiază de îngrijiri medicale au între 20 şi 70 de ani. Potrivit Reuters, una dintre cele patru persoane, cu vârsta de peste 50 de ani, a fost transportată la spital în stare gravă.

Ulterior atacului pe rețelele de socializare au apărut poze cu bărbatul care a atacat. El pare a fi un bărbat relativ tânăr. El cooperează cu Poliția, se arată în relatările presei.

A man with a knife attacked a priest and several parishioners right during a sermon in a Sydney suburb. Everything was caught on video. Location: The Church of the Good Shepherd in Wakeley State. The victim: Bishop Marie Emmanuel. pic.twitter.com/AH7WlAKm1g