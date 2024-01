VIDEO - Primele imagini cu Alexei Navalnîi după transferul în Gulagul siberian

Aleksei Navalnîi apre în această înregistrare difuzată miercuri într-o întâlnire la distanţă cu apropiaţi de-ai săi.

Adunaţi la Tribunalul Kovrovski, în regiunea Vladimir, mai mulţi jurnalişti au putut urmări această înregistrare video.

În aceste prime imagini de după transferul din decembrie, inamicul numărul unu al Kremlinului apare cu părul şi barba rase, relaxat şi aproape glumind.

Opozantul este încarcerat de la 23 decembrie într-unul dinre cele mai dure centre de detenţie din Rusia.

Colonia penitenciară Khrap, în Iamalo-Neneţia, la 1.900 de kilometri de Moscova, este considerată o moştenitoare a Gulagului sovietic.

Deţinuţii - obligaţi la muncă forţată - muncesc la tăbăcirea şi cusutul pieilor de ren, în condiţii groaznice.

Potrivit apropiaţilor opozantului, acest nou transfer are scopul să-l izoleze pe Aleksei Navalnîi în vederea alegerilor prezidenţiale ruse.

El a fost condamnat la 19 ani de închisoare cu privire la ”extremism şi fraudă”, acuzaţii pe care le respinge.

Aleksei Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, vorbeşte cu regularitate, de când a fost arestat, în 2021, prin intermediul avocaţilor săi, despre clavarul închisorii şi carcerelor.

El povestea marţi într-un mesaj postat pe reţele de socializare că a fost trimis ”şapte zile la izolare” din cauză că nu s-a identificat în mod corect.

‼️???????? #Navalny was brought to court via video link for the first time from a penal colony in Yamal.



He says that the conditions there are better than those in the Vladimir region: the temperature in the cell and the food are acceptable, but no letters have yet arrived. #Russia pic.twitter.com/DCivy5EDEV