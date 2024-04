Video | Primele imagini cu Dănuţ Lupu, după ce a ieșit din Penitenciarul Rahova: Când voi lua permisul, voi conduce iar!

Primele imagini cu Dănuţ Lupu, după ce a ieșit din Penitenciarul Rahova: Când voi lua permisul, voi conduce iar!

Fostul fotbalist Dănuț Lupu a fost eliberat din Penitenciarul Rahova și a făcut primele declaraţii după ce a ieșit din spatele gratiilor.

Ajuns la vârsta de 56 de ani,Dănuţ Lupu, fost fotbalist din Generația de Aur, a fost condamnat definitiv, în data de 2 octombrie, la 7 luni și 10 zile de închisoare pentru conducere fără permis.

Pentru că, la acel moment, acesta era plecat în străinătate, s-a predat abia șase zile mai târziu, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce autoritățile îl dăduseră deja în urmărire internațională.

În această seară, Dănuţ Lupu a devenit liber după ce Tribunalul București a luat decizia în acest sens.

Practic, judecătorii au respins contestația făcută de procurorii care doreau ca Dănuț Lupu să-și execute întreaga pedeapsă de șapte luni și 10 zile pentru conducere fără permis.

"În momentul când voi lua permisul voi conduce iar"

La ieșirea din Penitenciarul Rahova, Dănuţ Lupu a declarat că regretă faptele sale şi va face toate demersurile necesare pentru a-şi recupera permisul de conducere.

"Eu cred că am făcut o greșeală, am plătit-o. Regret ceea ce am făcut. Acum mă duc acasă, am o familie. O să mă duc şi o să fac ceea ce este posibil să-mi redobândesc carnetul de conducere. În momentul când îl voi lua, voi conduce iar. Eu nu am făcut niciun accident, nu m-au prins drogat, nu am omorât pe nimeni. Legile sunt făcute doar pentru unii", a spus Dănuț Lupu la ieșirea din pușcărie, scrie antena3.ro.

Dănuţ Lupu a declarat în instanță că va ocupa un post de director sportiv la un club de fotbal din Capitală.