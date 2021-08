VIDEO Protest sângeros la primăria din Los Angeles: Un bărbat a fost înjunghiat, doi reporteri au fost agresaţi

Un bărbat a fost înjunghiat şi doi reporteri au fost agresaţi, sâmbătă, în timpul unui protest faţă de obligaţiile legate de vaccinare, la primăria din Los Angeles, după ce au izbucnit ciocniri între protestatari şi contramanifestanţi, relatează presa americană.

Potrivit Los Angeles Times, aproximativ la ora locală 14.00, câteva sute de oameni cu steaguri ale SUA, însemne cu Trump şi pancarte cu mesajul “libertate medicală” au sosit în zona primăriei pentru protest. În apropiere s-a strâns un grup mic de contramanifestanţi. După aproximativ jumătate de oră, au început ciocnirile între cele două grupuri.

Poliţia din Los Angeles a anunţat că un bărbat a fost înjunghiat. Bărbatul a fost transportat la spital.

Frank Stolze, reporter KPCC, a fost văzut îndepărtându-se din zonă după ce a fost agresat de manifestanţii anti-mască. Stolze i-a spus unui poliţist că a fost agresat în timp ce încerca să ia un interviu. “Astăzi mi s-a întâmplat ceva ce nu am păţit niciodată în 30 de ani de carieră. Am fost bruscat, lovit şi ochelarii mi s-au smuls de către un grup de bărbaţi la un protest”, a notat reporterul pe Twitter.

El a precizat că starea sa este bună. A fost agresată de un opozant al vaccinării şi jurnalista Tina Desiree Berg, de la Status Coup.

Proud Boys / Anti-vaccine / Recall Newsom people clashed with counter-protestors today near LA City Hall. (Strong language warning). pic.twitter.com/y1Bh1ycLRK

Los Angeles: Multiple Antifa get beat to the ground in huge brawl at LA City Hall. pic.twitter.com/g13sIr4As8