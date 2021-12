VIDEO | Proteste de amploare la Viena: Zeci de mii de oameni în stradă împotriva vaccinării obligatorii și a restricțiilor

Peste 40.000 de oameni au demonstrat sâmbătă la Viena, pentru a contesta restricţiile impuse de autorităţi pentru a ţine sub control pandemia de Covid-19 şi planurile de a face vaccinările obligatorii, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Confruntat cu o creştere a numărului de infectări, guvernul a făcut luna trecută Austria prima ţară din Europa de Vest care a reimpus carantina şi a anunţat că va face vaccinările obligatorii din februarie.

Oamenii au purtat pancarte care scria: ”Voi decide pentru mine”, ”Facem Austria Mare din nou” şi ”Noi alegeri”, un semnal legat de tulburările politice care au dus la trei cancelari în decurs de două luni.

"Sunt aici pentru că sunt împotriva vaccinărilor forţate. Sunt pentru drepturile omului, iar încălcarea drepturilor omului ar trebui oprită", a declarat un protestatar pentru Reuters Television.

”Ne protejăm copiii”, a spus altul.

Aproximativ 1.200 de poliţişti s-au desfăşurat pentru a gestiona demonstranţii veniţi din ,mai multe direcţii, care s-au unit într-un marş pe bulevardul central Ring.

Poliţia a estimat dimensiunea protestului la peste 40.000 de participanţi, în timp ce aproximativ 1.500 de persoane au organizat contraproteste.

Poliţiştii au folosit spray-uri cu piper împotriva unor protestatari care au aruncat cu artificii spre poliţie şi au reţinut câţiva manifestanţi.

O comisie parlamentară a aprobat săptămâna aceasta dublarea perioadei de carantină la 20 de zile, despre care guvernul a spus că este cea mai lungă.

Austria, o ţară cu 8,9 milioane de locuitori, a raportat aproape 1,2 milioane de cazuri de coronavirus şi peste 12.000 de decese legate de Covid-19 de la începutul pandemiei, anul trecut. Numărul cazurilor noi a scăzut de la începutul carantinei, ai căror termeni fac excepţie pentru proteste.

Massive protest in Vienna now. No one wearing a mask!????????#lockdown #NoMasks #wien #Vienna @metropole_vie @Estadao pic.twitter.com/vMQcKVBDk6