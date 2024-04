VIDEO - Proteste violente în Georgia: forțele de ordine au intervenit brutal

Poliția a început să vizeze reținerea protestatarilor deosebit de agresivi. Lângă comandouri se află un vehicul cu jet de apă. Poliția îi avertizează pe protestatari prin difuzoare să nu încalce legea și să nu se opună autorităților.

Unii dintre demonstranți s-au mutat la clădirea Cancelariei de Stat, unde se află în prezent prim-ministrul Irakli Kobakhidze. Căile de acces către Cancelaria de Stat sunt, de asemenea, blocate de poliție.

Anterior se relata că poliția și forțele speciale au început să respingă protestatarii care blocau ieșirile din clădirea parlamentului georgian, unde s-a încheiat sesiunea plenară, la care se examinează proiectul de lege privind agenții străini - acesta fiind și motivul de la care au început protestele.

‼️ Rallies against the scandalous law on "foreign agents" are again being held outside the Georgian parliament.



