VIDEO Protestul anti-LGBT a degenerat în Belgrad! Scene de război în capitala Serbiei: Poliția, atacată cu petarde și bâte

Un marș #EuroPride a fost organizat sâmbătă la Belgrad, începând cu ora locală 16.00, chiar dacă ministrul de Interne din țară a interzis manifestația. Organizatorii au găsit totuși o variantă pentru a susține un marș restrâns. La manifestație a fost prezent, în semn de solidaritate, și ambasadorul SUA în Serbia.

Un marș anti-LGBT a fost organizat în paralel de sârbii care se opun unor astfel de evenimente, iar mișcarea a degenerat în violențe de stradă.

Cioicniri violente au fost raportate pe mai multe străzi din capitala Serbiei între mai multe grupuri de manifestanți anti-LGBT și Poliție.

Unele imagini video au apărut pe rețelele de socializare și arată cum Poliția este atacată violent de bărbați îmbrăcați în negru.

Riots in Belgrade ????????

Police deceived the people and allowed "Europride". pic.twitter.com/4gzsiPTne1 — Based Serbia (@SerbiaBased) September 17, 2022

The situation is currently escalating on Belgrade pride pic.twitter.com/PAWPgZyLxt — Andro (@karadyrov) September 17, 2022