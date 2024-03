VIDEO - Racheta Kairos a companiei Space One a explodat la câteva secunde după lansare

Racheta a decolat miercuri de pe rampa de lansare a companiei din regiunea Wakayama, în vestul Japoniei. Câteva secunde mai târziu, racheta cu combustibil solid a explodat, conform The Guardian.

"Lansarea primei rachete Kairos a fost executată, dar am luat măsura de a anula zborul", a declarat Space One într-un comunicat, adăugând că "detaliile sunt în curs de investigare".

Eșecurile la primele încercări de lansare a unui nou sistem de rachete sunt obișnuite, după cum a explicat SpaceX. Eșecul Space One marchează totuși o lovitură pentru eforturile Japoniei de a intra pe piața potențial lucrativă a lansărilor comerciale de sateliți.

Planul era ca racheta Kairos - un cuvânt din greaca veche care înseamnă "momentul potrivit" - să pună satelitul pe orbită la aproximativ 51 de minute după decolare.

Primarul din Kushimoto, orașul de 15.000 de locuitori din Wakayama unde a avut loc lansarea, și-a exprimat surprinderea și dezamăgirea. "Nici măcar nu mi-am imaginat un astfel de rezultat", a declarat Katsumasa Tashima. Dar orașul "va continua să susțină Space One și dorim să ne oferim în continuare ajutorul pentru ca prima rachetă să aibă o lansare de succes", a spus el.

Space One a fost înființată în 2018 de o echipă de mari companii tehnologice japoneze, printre care Canon Electronics, IHI Aerospace, firma de construcții Shimizu și Banca de Dezvoltare a Japoniei, deținută de guvern.

În iulie anul trecut, o altă rachetă japoneză, Epsilon S, cu combustibil solid, a explodat în timpul unui test la aproximativ 50 de secunde după declanșare.

Luna trecută, însă, agenția spațială japoneză a sărbătorit lansarea cu succes a noii sale rachete emblematice, H3, după ani de întârzieri și două încercări anterioare eșuate.

JUST IN: Space One rocket in Japan explodes after takeoff during its “inaugural launch.”



The Kairos rocket was attempting to make Space One the first Japanese company to put a satellite in orbit. (Reuters)



The 59 ft, four-stage solid-fuel rocket was launched from the Kii… pic.twitter.com/BJAAWXGsCy