VIDEO Radu Banciu explică de ce a plecat de la B1 TV: 'Ce mai aveai de demonstrat după nouă ani și jumătate?'

Realizatorul Radu Banciu a explicat, în cadrul emisiunii sale de la Look Sport, "Fotbal All Inclusive", de ce a plecat de la B1 TV, unde realiza emisiunea "Lumea lui Banciu". Acesta dezvăluie că nu a avut acceptul B1 TV pentru a realiza o emisiune cotidiană la Look Sport, astfel că a fost nevoit să aleagă între emisiunea sportivă şi cea politică.

"Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, în sensul în care a fost o problemă de drepturi de autor. Eu cerusem la un moment dat voie conducerii să fac o emisiune sportivă. Am obținut acest drept. Mai făcusem emisiuni de sport, am reușit să împart cumva și capra și varza.

După ce lucrurile s-au înrăutățit de la jumătatea lui martie (n.r. se referă la pandemie), am făcut ultima emisiune de la Cluj pe data de 8 martie. Ne pregăteam de următoarea emisiune pe 15 martie, însă s-au întrerupt competițiile. Trei luni și jumătate nu am mai făcut emisiune. După acel interval, m-au contactat cei de la Look și mi-au propus să fac această emisiune, ce urma să devină cotidiană. Am acceptat, dar neprimind acceptul de la B1.

La acest sfârșit de campanie electorală, s-a pus această problemă, oricum trebuia să fac o alegere definitivă. (...) Eu am hotărât să continui pe proiectul sportiv. Deci, acestea sunt motivele. Am stat nouă ani și jumătate (n.r. la B1 TV). Până la urmă, te și uzezi. Chestiunea asta cu politica nu era pentru veșnicie. Ce mai aveai de demonstrat după nouă ani și jumătate?", a afirmat Radu Banciu.