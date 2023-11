Video | Răsturnare de situație în scandalul manualelor tipărite în limba moldovenească, în Ucraina: Ce a aflat premierul Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre problema minorității românești din ucraina, în contextul în care deși s-a stabilit inexistența limbii moldovenești, manualele au fost tipărite acum în limba moldovenească și nu limba română.

"În momentul în care premierul Ucrainei a venit la București am avut discuții despre limba moldovenească. M-am întâlnit cu președintele Zelenski la Atena, unde mi-a spus că știe de problemă.

Când am plecat și am avut ședința de Guvern comună, la mijlocul ei, cu noi la masă, au venit toți miniștrii ucrainei și au legiferat că limba oficială este limba română.

Aseară m-am umplut de nervi, am sunat și-n Ucraina, am pus și consilierul să sune și am aflat adevărul. Au fostt date în unele părți la tipărit acele manuale, dar Ucraina este în război. E doar o chestiune de logistică, decizia rămâne luată.

Știți cum e când vorbim de maghiari și unguri. Asta era diferența între români și moldoveni", a spus Marcel Ciolacu