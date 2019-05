VIDEO - Rovana Plumb, replică tăioasă pentru Klaus Iohannis la miting: PSD a dus România în NATO și în UE

Rovana Plumb, cap de listă PSD la europarlamentare, a declarat duminică, la Târgoviște, la mitingul social-democraților, că PSD a dus România în NATO și în UE, în replică la acuzațiile lui Klaus Iohannis legate de orientarea antieuropeană a PSD.

„Partidele de opozitie in frunte cu Iohanis incearca sa castige increderea romanilor dupa 5 ani de hibernare la Cotroceni si un guvern zero. Ne acuza ca nu suntem europeni dar uita ca PSD a dus Romania in NATO si in UE. Ne acuza ca suntem prea vocali la Bruxelles si ne aparam drepturile in timp ce ei voteaza impotriva romanilor”, a spus Rovana Plubmb.

„Cea mai mare minciuna din aceasta campanie a fost ca PSD vrea sa scoata Romania de pe calea europeana. PSD nu vrea ca Romania sa stea in anticameră”, a mai spus Plumb.