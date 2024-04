VIDEO | Rusia este all-in în războiul din Ucraina: Au trimis mașini de golf și motociclete pe front

În înregistrarea video se poate observa cum artileria rusă a bombardat inițial pozițiile ucrainene, după care un grup de asalt pe motociclete s-a deplasat rapid către acestea pentru a le ataca, conform HotNews.ro.

Putin is now sending his minions into banzai attacks on Ukrainian positions on motorcycles. We've already had golf carts, I'll be waiting for the first reports of bicycle assaults. pic.twitter.com/2yCLu87UNg