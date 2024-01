VIDEO - Scene hilare în timpul unui meci de fotbal din Marea Britanie: Un suporter a intrat pe teren și l-a fugărit pe arbitru

Incidentul a avut loc pe finalul jocului, la scurt timp după ce Craig Hicks a acordat un penalti pentru Portsmouth, care a fost transformat cu calm de Colby Bishop. Lovitura sa de pedeapsă s-a dovedit a fi decisivă, liderul League One obţinând victoria cu 1-0.

Într-un filmuleţ devenit viral pe reţelele de socializare, fanul poate fi văzut alergând pe toată lungimea terenului spre Hicks, care fuge în direcţia opusă după ce l-a observat pe individ.

Fanul a fost apoi calmat de membrii băncii de rezerve a echipei locale, inclusiv de antrenorul principal Andy Crosby şi de secundul David Dunn, în timp ce Hicks aştepta la marginea terenului.

Port Vale a emis un comunicat în urma incidentului: "Clubul de fotbal Port Vale condamnă acţiunile individului care a intrat pe terenul de joc în timpul meciului de astăzi cu Portsmouth. Vom colabora cu autorităţile relevante pentru a ne asigura că va fi toleranţă zero în tratarea acestui caz. Reamintim tuturor suporterilor că pătrunderea pe terenul de joc este o infracţiune penală."

Rezultatul o menţine pe Portsmouth în fruntea League One, în timp ce Port Vale este pe locul 20, la doar o poziţie de zona retrogradabilă.

After a late penalty was given to Portsmouth today, a Port Vale fan chased the ref off the pitch... ???????????????????????????? pic.twitter.com/7apyiZIjIB