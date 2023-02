VIDEO | Scene uluitoare în Consiliul de Securitate al ONU: contre severe din cauza unui moment de reculegere

Rusia şi Ucraina au avut vineri o confruntare şi la cel mai înalt nivel diplomatic, în Consiliul de Securitate al ONU de la New York, unde reprezentanţii celor două state s-au înfruntat în privinţa modului de a onora morţii din conflict, informează news.ro.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut un minut de reculegere pentru a-i onora pe cei ucişi în invazia rusă asupra ţării sale declanşată exact în urmă cu un an. Toţi diplomaţii s-au ridicat în picioare, mai puţin delegaţia rusă.

Apoi, ambasadorul rus Vasili Nebenzia, deranjat, întrerupe momentul şi cere să i se dea cuvântul, propunând ca omagiul să fie ţinut pentru toţi cei care au murit în Ucraina din 2014 încoarce. "Toţi cei care au pierit. Toate vieţile sunt nepreţuite", a spus el, părând să se refere la vieţile ruseşti pierdute în conflict.

Ambasadorul se ridică în picioare, numai că imediat constată că între timp ceilalţi diplomaţi se aşezaseră deja şi nu păreau să mai reacţioneze la solicitarea sa. Debusolat câteva secunde, Nebenzia face un semn cu mâna, îndemnând să se ridice, gest adresat aparent secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Au mai trecut câteva secunde până când audienţa a reacţionat şi diplomaţii au început să se ridice din nou în picioare.

Propunerea planului de pace în 10 puncte

La şedinţă, Kuleba a îndemnat apoi ca lumea să adopte planul de pace în 10 puncte al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, despre care a spus că se aliniază cu rezoluţia aprobată de ONU cu o zi înainte, care cere Rusiei să se retragă din Ucraina.

"Scopul planului în 10 puncte este de a restabili respectul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional, în deplină conformitate cu Carta ONU pe care noi toţi ne-am angajat să o respectăm şi să o susţinem", a spus Kuleba. "Scopul planului este de a scoate Rusia din Ucraina şi de a face din lume un loc mai sigur. În mod evident, orice noi propuneri de pace ar trebui acum să fie aliniate cu cererile stabilite prin rezoluţie", a punctat Kuleba. "Iată ce trebuie să ştie oficialii şi militarii ruşi: Credeţi că veţi scăpa cu ceea ce aţi făcut? Veţi ajunge în faţa unui proces", a continuat Kuleba. "Veţi depune mărturie despre cât de puternic v-aţi opus agresiunii şi cum aţi urmat doar ordinele. Credeţi că lumea se va plictisi să sprijine Ucraina? Sprijinul va deveni doar mai puternic", a spus Kuleba adresându-se colegului rus.

Rusia a protestat faţă de discursul ministrului ucrainean de externe. Înainte ca Dmitro Kuleba să se adreseze Consiliului, ambasadorul rus Nebenzia a susţinut că a permite ministrului ucrainean de externe să vorbească înaintea reuniunii încalcă procedura ONU. "Aş dori doar să vă avertizez că, în momentul în care veţi pune ciocănelul jos, formalizând astfel decizia dumneavoastră, veţi crea un precedent flagrant, în care reprezentanţilor Ucrainei în Consiliu li se acordă tipul de privilegiu care este refuzat reprezentantului altora", i-a spus Nebenzia ministrului maltez de externe, Ian Borg, care a prezidat reuniunea. "La ceea ce asistăm astăzi este încă o încercare de a acorda anumite drepturi unui grup din ţară, în timp ce UE acordă prioritate Ucrainei pentru că aceasta face parte din proiectul vostru geopolitic", a acuzat Nebenzia.

