VIDEO Surpriză în ritm de dans pentru Gabriel Mutu, din parte tinerilor din TSD Sector 6

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a primit o surpriză de proporții din partea colegilor din TSD Sector 6. Aproximativ 100 de tineri au cântat și au dansat pe ritmurile Jerusalema, în mai multe parcuri din sector, reabilitate și modernizate în timpul mandatului lui Mutu.

„Dorim să continuăm împreună proiectele de dezvoltare ale Sectorului 6, iar acesta este mesajul pe care noi vrem să îl transmitem mai departe. Imaginile au fost filmate, timp de o săptămână, cu aproximativ 100 de tineri inimoși, în mai multe parcuri din Sectorul 6, toate modernizate la noi standarde de calitate de către actualul primar. Așa cum domnul primar a susținut în repetate rânduri, mișcarea în aer liber înseamnă sănătate, iar pentru acest deziderat au fost implementate mai multe proiecte de succes la noi în sector”, a explicat Eduard Paul Simion, șeful TSD Sector 6 și TSD București, cel care a coordonat organizarea flashmob-ului în parcurile Drumul Taberei, Crângași și Marin Preda.

Citește și: Sondajul care aruncă-n aer alegerile pentru Primăria Capitalei! Gabriela Firea îl spulberă pe Nicușor Dan! USR, peste PNL!

”Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concret, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.”, a declarat edilul Sectorului 6 care a prezentat detalii concrete privind prioritățile investiționale ale noului mandat, precum și modalitatea în care se va dezvolta Sectorul 6 în perioada următoare.

Citește și: Video Romică Țociu și Cornel Palade o umilesc pe Clotilde Armand: Domne, n-o ajută fața, dar e talentată rău .