VIDEO – Un fost agent KGB propune tăierea curentului electric în Ucraina: 'Să fie lăsați fără curent. Să plece în vest!'

„Trebuie puși la locul lor! Cred că Harkovul trebuie tăiat de la electricitate în așa măsură încât devine neviabil, de nelocuit. Astfel încât cei 800.000 de oameni care trăiesc acolo să se urce în mașini și să plece spre vest. Și la fel cu alte orșe, inclusiv Kievul”, a spus Lugovoi, la postul public rus de televiziune.

Directorul executiv al companiei energetice ucrainene DTEK, Dmitro Saharuk, a declarat că, în timpul atacului rusesc din 22 martie, au fost avariate toate blocurile termocentralelor Burştin (regiunea Ivano-Frankivsk) şi Ladijin (regiunea Vinniţia).

Saharuk a menționat că, pe 22 martie, a avut loc cel mai mare bombardament lansat de ruşi asupra sectorului energetic ucrainean de la începutul războiului la scară largă. În urma atacului respectiv, Ucraina a pierdut 50% din capacitatea de generare a energiei electrice, relatează Rador Radio România. "Au fost afectate toate unitățile de la Termocentrala Burştin și toate unitățile de la Termocentrala Ladijin. Unitățile de alimentare au diferite grade de distrugere: de la complet la peste de 50%" - a explicat Saharuk.

În noaptea de 21 spre 22 martie, rușii au atacat masiv Ucraina, lansând peste 150 de drone și rachete. Forțele de apărare aeriană ucrainene au doborât 55 de drone Shahed și 37 de rachete trase de ruşi. În atacul respectiv, ruşii au vizat sistemul energetic al Ucrainei. Armata rusă a lovit inclusiv Termocentrala DniproHES şi barajul acesteia din oraşul Zaporijjia. Cea mai dificilă situație a fost înregistrată la Harkiv. Orașul a rămas fără curent, au fost semnalate probleme cu internetul şi furnizarea apei, iar transportul public electric nu a funcționat. Compania Ukrenergo a calificat atacul respectiv drept cel mai masiv de la începutul războiului. În șapte regiuni ale Ucrainei, au fost aplicate măsuri de limitare a consumului de energie electrică.

Lugovoi, împreună cu prietenul său din copilărie Dmitri Kovtun, a fost acuzat de Regatul Unit de implicare în asasinarea fostului spion și disident rus Aleksandr Litvinenko. Acesta din urmă a decedat în noiembrie 2006 pe patul unui spital din Londra la câteva săptămâni după ce s-a întâlnit la un bar din Hotelul Millennium cu cei doi vizitatori din Rusia. Anchetatorii britanici au stabilit că Litvinenko a fost otrăvit cu substanța radioactivă poloniu-210.

Russian MP and murderer of Alexander Litvinenko calls for what is called genocide in the world practice



MP Lugovoi demanded a humanitarian catastrophe in Kharkiv to make the city deserted. pic.twitter.com/QCKOQ6c6NB