Video șocant | Un tânăr sub 20 de ani a provocat măcelul din SUA: Crește bilanțul morților după atacul de la parada de Ziua Americii

Cel puţin şase persoane au fost ucise, iar alte 24 au fost rănite într-un atac armat, luni, în nordul Statelor Unite, la o defilare de Ziua Independenţei, anunţă oficiali locali citaţi de presa americană, relatează AFP și news.ro.

Suspectul - prezentat de către poliţie drept un bărbat alb în vârstă de 18-20 de ani - este fugar şi ”considerat înarmat şi peiculos”.

Festivităţile au fost oprite la Highland Park, un oraş înstărit, situat la nord de Chicago, unde a avut loc drama, dar şi în mai multe localităţi din zonă.

”Ajutăm poliţia din Highland Park în urma unor focuri de armă pe traseul defilării”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter biroul şerifului din comitatul Lake.

”Petrecerea de 4 iulie a fost anulată. Vă rugăm, evitaţi centrul Highland Park”, anunţă pe pagina de Facebook Primăria Highland Park.

Brad Schneider, care reprezintă statul Illinois în Camera inferioară a Congresului, se afla în acest oraş, situat pe malul Lacului Michigan atunci când au răsunat focuri de armă.

”Echipa mea de campanie şi cu mine tocmai ne întânisem la începutul defilării, când a început atacul armat”, a scris el pe Twitter după ce s-a adăpostit.

Highland Park, Illinois today. Fourth of July parade. An affluent suburb of Chicago. We’re terrorizing the kids. And one another… pic.twitter.com/RNgnkMlF6Y

WARNING GRAPHIC: Video footage of medical response to Highland Park shooting victims. 6 confirmed dead and about 24 admitted to hospital. (Warning: Blood)



Shooter still at large. pic.twitter.com/l4SU5iY43h