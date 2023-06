VIDEO - Vedeta pop Bebe Rexha a fost agresată de un fan în timpul unui concert și a avut nevoie de trei copci

Cântăreaţa Bebe Rexha a fost scoasă de urgenţă de pe scenă în timpul unui concert, duminică, după ce a fost lovită în cap de un telefon aruncat de un fan, conform news.ro.

Vedeta, care susţinea un concert la New York, a câzut în genunchi când telefonul i-a lovit partea laterală a capului. Ea a fost ulterior escortată din local, aparent încă îndurerată, cu mâinile lipite de faţă.

Poliţia din New York a confirmat ulterior că un spectator în vârstă de 27 de ani a fost acuzat de agresiune. Cântăreaţa, printre ale cărei hituri se numără I'm Good (Blue) şi Meant To Be, a postat luni pe Instagram fotografii care îi arată rănile. Acestea arătau vânătăi în jurul ochiului stâng şi o tăietură pe sprânceană. Cu toate acestea, ea a scris "Sunt bine".

Site-ul Pop Base a citat-o pe mama ei spunând că vedeta a primit tratament medical şi a avut nevoie de trei copci. Vedeta se afla la finalul concertului de la Pier 17 din New York când a avut loc incidentul.

Anterior, ea invitase pe scenă un fan în lacrimi din El Salvador pentru a cânta I'm Gonna Show You Crazy; şi a interpretat o versiune improvizată a piesei Seasons la cererea publicului.

Fanii care au asistat la spectacol şi-au exprimat neîncrederea faţă de modul în care s-a încheiat spectacolul. "Sunt încă în stare de şoc două ore mai târziu", a scris un fan pe Twitter. "Am văzut cum ceva a zburat şi a lovit-o. Am crezut că este un CD sau o hârtie până când am văzut că a căzut".