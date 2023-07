VIDEO - Vicepreședintele SUA afirmă că trebuie să 'reducem populația' pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice

Vineri, Harris a ținut un discurs la Coppin State University din Baltimore, Maryland, în care a descris planurile democraților de a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 și de a ajunge la zero emisii nete până în 2050. "Atunci când investim în energie curată și în vehicule electrice și reducem populația, mai mulți dintre copiii noștri pot respira aer curat și bea apă curată", a spus Harris.

Nu există niciun indiciu că Harris a schițat de fapt un plan de reducere a populației mondiale în timpul discursului său pentru a combate efectele schimbărilor climatice sau alte obiective politice, ci doar ar fi avut o gafă de exprimare, notează presa americană. În transcrierea oficială a discursului de la Casa Albă, cuvântul "populație" este tăiat și înlocuit cu cuvântul "poluare", pe care ar fi trebuit să îl spună Harris. Casa Albă a fost contactată pentru comentarii suplimentare,

Posibila eroare a fost preluată de mai multe personalități de dreapta, care au sugerat că Harris a cerut în mod deschis o reducere a populației mondiale. "Sunteți voi populația pe care ea vrea să o reducă?", a scris pe Twitter congresmanul Thomas Massie, un republican din Kentucky, în timp ce distribuia un clip cu remarcile lui Harris.

KAMALA HARRIS: “When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breath clean air and drink clean water.” pic.twitter.com/MbMiDx9Xoc