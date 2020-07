Viorel Cataramă își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Militez pentru imunizarea de grup a populației

Viorel Cataramă și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei și va fi susținut de Mișcarea Patrioților Români. Cataramă susține că una dintre ideile sale de campanie este susținerea imunizării de masă.

”CANDIDEZ LA FUNCȚIA DE PRIMAR GENERAL LA BUCUREȘTI, SUSȚINUT DE MIȘCAREA PATRIOȚILOR ROMANI (MPR).

M-am născut, am învățat și am muncit in Romania. In prezent am o situație materiala și o poziție socială solide, fără grija zilei de maine. Multi dintre prietenii și cunoscuții mei mă întreabă de ce nu-mi trăiesc viata liniștit și fericit alături de cei dragi? Sunt întrebări egoiste! Cu toții suntem datori, la un moment dat sa facem ceva pentru comunitate, pentru țara noastră, atât cât putem!

În acest an suntem in fata unei provocări extreme: suspendarea, fără un motiv temeinic, a drepturilor și libertăților fundamentale și instaurarea dictaturii politico-medicale. Sunt singurul politician din Romania, care din martie militez pentru imunizarea de grup, ca armă de luptă eficientă împotriva noului corona-virus. Asta înseamnă o viata normală, cu toate libertățile garantate. Si, evident, cu sfaturi înțelepte către populație privind igiena, distanțarea fizica și masca de protecție, nimic însă obligatoriu.

Sunt omul care am dăruit întotdeauna in viata mea, de aceea, cu sprijinul bucureștenilor, sper sa ajung sa dăruiesc in continuare și din poziția de Primar al Capitalei; voi lupta pentru drepturile și libertățile oamenilor, chiar punându-mi viata in primejdie! Lupta cu dictatura este foarte primejdioasa, dar poate fi câștigată, dacă îi ai alături de tine pe bucureșteni!

Prezint in continuare Schița Program pentru București:

I. Definitivarea Planului Urbanistic General de Dezvoltare a Bucureștiului, care va identifica pentru Capitala:

1. Direcțiile de dezvoltare.

2. Problemele socio-economice.

3. Modalitățile de dezvoltare unitară.

Bucureștiul va deveni un oraș al serviciilor, al cercetării și dezvoltării, precum și al IT-lui, fiind încurajată recolarea industriei după linia de centura, Primăria punând la dispoziție toată infrastructura necesara.

II. Stabilirea cu exactitate a patrimoniului public și privat al PMB, recuperarea tuturor proprietăților care in prezent se afla in proprietatea altor ministere sau instituții ale statului.

III. Elaborarea unei legi speciale privind Centrul Istoric.

IV. Incurajarea dezvoltării capitalului romanesc, prin:

1. Toate achizițiile de bunuri și servicii ale Primăriei vor fi făcute prin licitații publice desfășurate in doua etape: calificare și adjudecare, singurul criteriu de adjudecare fiind prețul.

2. Concesionarea unor terenuri pentru construcția următoarelor obiective:

- 2 spitale și 15 școli private.

- o sala de sport polivalenta (20.000 locuri) și o sala de spectacole ultra-moderna (5.000 locuri).

- 30 parcări (fiecare cu capacitate de 1.500-4.000 autoturisme); firmele care vor câștiga licitațiile vor primi in administrare un teritoriu pe o raza de 500 m in jurul parcărilor construite.

- 100 parcări supraterane (fiecare cu o capacitate de minim 200 autoturisme), in cartierele de blocuri.

- 100 centrale de cvartal de blocuri, in vederea reducerii cu 30% a facturii "Radet".

V. Atragerea de fonduri suplimentare la bugetul Primăriei prin:

- Privatizarea sportului profesionist. Primăria va sprijini numai activitatea sportiva a copiilor pana la 18 ani.

- Concesionarea numelui Arenei Naționale, a Sălii Polivalente, precum și a tuturor obiectivelor care prezintă interes.

VI. Transport in comun gratuit pentru toți cetățenii.

VII. Creșterea calității vieții in București:

- plantarea a 200.000 de platani.

- construirea unor perdele verzi în jurul fiecărui cartier de blocuri.

- interzicerea oricăror construcții in spatiile verzi.

VIII. Fluidizarea traficului prin:

1. Constituirea Autorității Metropolitane de Transport, administrata de Primărie (va cuprinde Metrorex și RATB).

2. Incurajarea transportului in comun, extinderea rețelei de tramvaie cu 50 km.

3. Construcția a 50 de pasaje subterane pentru eliminarea conflictelor de trafic.

4. Extinderea managementului de trafic pentru toate intersecțiile semaforizate.

IX. Acordarea de autorizație de construcție numai pentru terenurile racordate la utilități.

X. Soluționarea într-un termen de 2 ani a tuturor cererilor de revendicare/retrocedare.

XI. Realizarea Canalului Navigabil București-Dunăre.”, arată Viorel Cataramă.