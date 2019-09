Viorica Dăncilă îl LOVEȘTE pe Klaus Iohannis unde îl doare: 'În ce stat european mai e în funcție un președinte care calcă în picioare legea fundamentală?'

Viorica Dăncilă îl lovește pe Klaus Iohannis unde îl doare cel mai tare! După ce a jurat, la învestirea în funcția de președinte al României, în decembrie 2014, că va respecta Constituția, Iohannis a încălcat-o de mai multe ori, așa cum a decis chiar CCR. Ultima dată, prin refuzul de a demite și numi miniștri interimari.

Dăncilă adresează o întrebare de baraj, după ultimele decizii luate de Iohannis. ”În ce stat european mai este în funcție un președinte care calcă în picioare legea fundamentală a țării?”, a întrebat Dăncilă.

”Și dacă tot vorbim de aroganță și lecții neînvățate, avem în continuare un președinte în funcție care încalcă Constituția. Au trecut două săptămâni de la decizia CCR, iar președintele continuă să refuze să numească miniștrii interimari. În ce țară este posibilă această încălcare? În ce stat european mai este în funcție un președinte care calcă în picioare legea fundamentală a țării?

I-am adresat domnului Iohannis inclusiv o scrisoare deschisă pentru a-i cere să își facă datoria constituțională, să numească un ministru al afacerilor interne, ca să putem lua măsurile ce se impun pentru ca nenorociri precum cea de la Caracal sau Dâmbovița să nu se mai întâmple. Nu am primit niciun răspuns, nu am văzut nicio decizie.

Avem nevoie de ministru la Educație. Mâine începe anul universitar iar ministerul nu are conducere din cauza încăpățânării și inconștienței președintelui. Este inadmisibil și este rușinos pentru cel ce promitea România Educată.

Avem cel mai iresponsabil președinte pe care l-a văzut România vreodată, unul care acționează conștient împotriva propriului popor. Un președinte care a uitat de români și de țara lui și a pornit o campanie oarbă, agresivă, împotriva partidului de guvernământ.

Ca și opoziția, acești oameni nu au niciun plan pentru România. Ei nu se luptă pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Ei nu se luptă să facă bine oamenilor, să aducă vreo formă de progres în viața de zi cu zi a fiecăruia. Ei luptă împotriva Partidului Social Democrat, luptă unii cu alții, luptă cu interesul țării.

Asistăm la un precedent periculos pentru România - încălcarea Constituției, sabotarea propriului candidat în Parlamentul European, blocarea constantă a Guvernului cu moțiuni o dată la 3 luni și ZERO viziune pentru viitor.

Nu putem continua așa. Am încredere în români, am încredere în toți cei ce văd și înțeleg că aceste lucruri ne fac rău, ca societate, ca democrație, ca stat european. Am încredere în puterea votului din această toamnă, când vom opri toate luptele interne ce au ca victime românii, stabilitatea și interesul țării.”, a spus Viorica Dăncilă.