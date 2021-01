Viorica Dăncilă neagă o înțelegere cu Klaus Iohannis: 'O relație doar instituțională. Am fost premierul cel mai criticat de președinte'

Fostul premier Viorica Dăncilă a povestit, joi, la Antena 3, care a fost relația pe care a avut-o cu anumiți lideri ai PSD, dar și cu președintele Klaus Iohannis.

"Marcel Ciiolacu a zis că se va consulta, că voi merge în Senatul României, că am multă experiență. Atunci m-am gândit că pentru partid este bine să-mi dau demisia.

Am luat această decizie pentru că nu există onoare. Se întâmpla după alegerile prezidențiale. S-a lăsat cu insulte. Educația o ai din cei 7 ani de acasă. Dacă vă aminți declarațiile date de Marcel Ciolacu, nu trebuia să se întâmple așa. Liderii nu mai trebuie dați la o parte. Nici nu a trecut o lună de zile de la preluarea partidului și au încercat izolarea mea. A fost o demisie de onoare, nu am cedat la presiunile lui Marcel Ciolacu și Paul Stănescu.

Am avut cu Klaus Iohannis o relație doar instituțională. Nu am avut discuții cu președintele despre partid. Am fost premierul care a fost cel mai criticat de Klaus Iohannis. Am avut un guvern înjumătățit. Nu am avut discuții decât de politică externă.

Haideți să vedem acum. Au dat jos propriul guvern, au pus guvernul orban, l-au dau jos, apoi l-au pus înapoi. Nu suspectez un blat, dar poate în următoarea perioadă va ieși la iveală", a spus Viorica Dăncilă.