Viorica Dăncilă răspunde acuzațiilor venite din partea lui Robert Negoiță și Gabriela Firea

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, că reaminteşte unora dintre primarii care critică bugetul alocat că au semnat pentru acest buget şi atunci "nu au semnalat absolut nimic", subliniind că Guvernul a reluat dialogul cu administraţia publică locală şi se poate rezolva această situaţie.

Premierul a adăugat că nu crede că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, i-ar fi minţit pe edili şi că este nevoie de o abordare "deschisă, constructivă" şi de dialog.



"Tocmai pentru că am fost cadru didactic şi tocmai pentru că îmi plac, iubesc copiii, şi cred ca este important să susţinem copiii şi tineretul, pentru noi a reprezentat o prioritate. Să ne reamintim că acest guvern a dat ordonanţă de urgenţă prin care a crescut bursele şi alocaţiile pentru copii. Bursele pentru copii sunt date de către autorităţile locale, de câte administraţia locală. Tocmai pentru că există această problemă, astăzi am avut o întâlnire cu toţi primarii de sector, cu primarul Capitalei, pentru a vedea cum să facem rectificarea bugetară, care sunt problemele. În perioada următoare ne vom întâlni cu primarii de municipii şi oraşe şi vom avea întâlniri cu cei din administraţia publică locală tocmai să nu ajungem în aceste situaţii", a spus Viorica Dăncilă, după întâlnirea cu grupurile parlamentare reunite ale PSD, întrebată în legătură cu faptul că nu sunt plătite bursele pentru copii.



Ea a spus că reprezentanţii din administraţie care invocă faptul că nu li s-au asigurat resursele financiare trebuie să demonstreze acest lucru.



"Eu cred că trebuie să şi demonstreze acest lucru cine a făcut această afirmaţie şi dacă într-adevăr când luăm acest buget ajungem la ideea că este vina Guvernului sau poate că vrea să se inducă această situaţie. De aceea am cerut ministrului Finanţelor Publice să analizeze punctual fiecare situaţie în parte", a mai subliniat Dăncilă.



Ea a spus că preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, este "puţin cam pesimist".



"Domnul Negoiţă este puţin cam pesimist, vede totul în negru. Dumnealui vede falimentul, noi suntem puţin mai realişti şi tocmai de aceea considerăm că acolo unde sunt probleme rezultatul dialogului este important şi nu numai ca să vezi lucrurile într-un sens negativ. Eu cred că ar trebui să discutăm şi cu doamna Firea şi cu domnul Negoiţă după discuţiile pe care le am avut astăzi la Guvern", a adăugat premierul.



Dăncilă a mai spus că lucrurile greşite vor fi remediate şi a menţionat că primarii au semnat acest buget.



"Aceste lucruri, şi poate unele dintre ele sunt greşite şi încercăm să le remediem, noi nu spunem că totul este perfect, cine munceşte greşeşte, pot fi anumite lucruri care nu sunt sunt corecte, încercam să le remediem, dar eu reamintesc unora dintre primari că au semnat pentru acest buget şi atunci nu au semnalat absolut nimic. Deci, eu cred că trebuie să avem o altă abordare, să avem o abordare deschisă, o abordare constructivă, să avem dialog. Guvernul a reluat dialogul cu administraţia publică locală şi cred că putem rezolva această situaţie", a mai spus Dăncilă.



Referitor la faptul că unii primari spun că ar fi fost minţiţi şi au semnat un document cu ministrul Teodorovici, iar Guvernul a schimbat datele, Dăncilă a răspuns: "Eu cred că trebuie să demonstreze acest lucru şi cred că la acest lucru trebuie să răspundă ministrul Teodorovici. Eu nu cred că ministrul Teodorovici ar fi făcut aşa ceva".