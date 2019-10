Viorica Dăncilă șterge pe jos cu Iohannis: 'Un președinte zero. A preferat scandalul, ura, să ia decizii rele pentru români, pentru că el nu a simţit românește'

Candidata PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, afirmă că şeful statului, Klaus Iohannis, este un "preşedinte zero" pentru români şi pentru România.

Liderul PSD a declarat marţi, în cadrul unei întruniri electorale desfăşurate în oraşul Săveni, că Iohannis a blocat activitatea guvernului timp de un an şi nouă luni.

Citește și: Rareș Bogdan pulverizează PSD: De asta a atacat la baionetă independența Justiției

"Am avut multe obstacole, obstacole din partea celui care trebuia să fie alături de români şi să ajute Guvernul României, cel care trebuia să fie mediator, să aducă la masa dialogului Guvernul României, Parlamentul României, cel care trebuia să fie preşedintele tuturor românilor, cel care trebuia să îi reprezinte pe toţi românii, dar nu a fost aşa. Avem un preşedinte care a preferat un guvern zero şi nu este de mirare. Şi el este preşedintele zero. Zero pentru români şi zero pentru România, un preşedinte care a împărţit ţara în 'oamenii mei' şi 'ceilalţi români', în 'guvernul meu' şi 'ceilalţi români'. Acum vrea 'Parlamentul meu' şi ceilalţi nu contează", a afirmat Dăncilă.

Potrivit preşedintelui social-democrat, Klaus Iohannis a preferat scandalul şi ura, "pentru că el nu a simţit româneşte".

Citește și: Răsturnare şocantă de situaţie în cazul Caracal: Ale cui sunt, în realitate, oasele găsite?

"Nu este important că nu a vrut acest guvern. Este important că a trecut în plan secund toate măsurile luate de acest guvern, pe care le-a criticat în permanenţă şi pe care a vrut să-l oprească de fiecare dată când a luat o măsură bună pentru oameni. Un preşedinte care a fost cel care a preferat scandalul, a preferat ura, a preferat să ia decizii rele pentru români, pentru că el nu a simţit româneşte, el nu simte niciodată ceea ce îşi doresc românii cu adevărat, nu este sensibil la la problemele oamenilor. Nu îl interesează decât de el şi de obţinerea încă a unui nou mandat", a adăugat Viorica Dăncilă.

În opinia sa, Iohannis vrea să câştige alegerile fără a-şi face campanie electorală, ci plecând în delegaţie în Japonia.

Citește și: Autoritățile au descins în forță! Pericol mare pentru români! Ce au găsit

"Avem un preşedinte care se crede preşedintele tuturor şi care se vrea a fi ales fără măcar să facă campanie electorală. O face în Japonia. Păi... să îl aleagă japonezii", a spus preşedintele PSD.

Dăncilă este convinsă că "această ţară are o singură şansă, un preşedinte social-democrat".

"Cred că vom învinge, pentru că întotdeauna binele învinge răul şi întotdeauna mizeria iese la suprafaţă. Şi vă mai garantez un lucru: îi spun candidatului Iohannis că nu contează că eşti înalt ca bradul şi leneş, că întotdeauna buturuga mică răstoarnă carul mare", a mai spus Dăncilă.

Citește și: Ce se va întâmplă cu pensiile românilor – Când se va face majorarea promisă în baza Legii pensiilor .